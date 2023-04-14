İhlas Haber Ajansı

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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş okul müdürleri ile iftarda buluştu

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede görev yapan okul müdürleri ile iftar programında bir araya geldi.


Kaymakam Ahmet Odabaş, yaşanan deprem felaketi sonrasında okulların idare, öğretmen ve öğrencilerinin gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etti ve bu iftar programın birlik ve beraberliğe vesile olması dileğiyle, okul müdürlerinin yaklaşan Ramazan Bayramlarını şimdiden kutladı.


Edremit Öğretmenevi'nde yapılan iftara Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, tüm milli eğitim şube müdürleri ile ilkokul, ortaokul, lise ve diğer kurum müdürleri katıldılar.

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