Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı uyardı:

Sırmalı, sağlık görevlilerinin kişisel koruyucu ekipman ile tedbir amaçlı olarak her vaka ya temkinli gittiğini, gerektiğinde ise o bölgede önlem olarak karantina gibi tedbirlerde aldığını bildirdi.

Sırmalı, şunları söyledi:

“Ancak sosyal medya hesapları üzerinden bu durumlar dezenformasyon amaçlı paylaşımlar ile yalan haber yayan şahıs/şahıslar tarafından ön yargılı şekilde yayılmaktadır. Halkımızın resmi açıklama dışında olan bu tür paylaşımlara kesinlikle itibar etmemelerini rica ediyorum. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında ilimizde Valiliğimizin koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları sistemli ve organize bir şekilde gerekli tüm önlemler anında alınmaktadır. Vatandaşlarımız, resmi açıklamalar haricinde yapılan bu tarz dezenformasyon amaçlı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle arz ediyorum. “dedi.