Edremit Kaymakamlığından istihdama katkı sağlayan proje

Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 20 işçi, görevine başladı.

Edremit Kaymakamlığı ile Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) arasında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında imzalanan protokol gereği 6 ay süreyle istihdam edilecek olan işçiler Salı günü iş başı yaptılar.

İşbaşı yapan işçiler; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, okul bahçe temizliği, bakım, onarım ve temizlik işleri ile Edremit İlçe Müftülüğüne bağlı cami ve Kuran Kurslarının temizliği işlerini yürütecek.

Toplum Yararına Çalışma Programı ülke genelinde uygulanan çok faydalı bir program olduğunu vurgulayan Kaymakam Sırmalı; “Kaymakamlığımızın bünyesinde üç yıldır yürüttüğümüz projemiz kapsamında bugüne kadar 110 kişiye istihdam sağladık. TYÇP kapsamında ilçemizde vatandaşlarımıza geçici de olsa istihdam imkanı sunuluyor. Bu nedenle projemizi destekleyen İŞKUR'a teşekkür ediyorum. Edremit ilçemizin istihdamına büyük katkı sağlayan projemizi önemseyerek her yıl yeniliyoruz. Bu yıl da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İlçe Müftülüğümüze toplamda 20 kişi 6 ay süresince hizmet verecek. Bu çalışmanın ilçemiz okullarında, camiler ve kuran kurslarında temizlik ve düzenin sağlanmasında faydalı olacağı kanaatindeyiz. Projemiz hem ailelere katkı sağlayacak hem de bu vatandaşlarımızın istihdamına önemli katkılar sağlayacak. Bu nedenle ilçemizde böyle güzel projeler yürüttüğümüz için mutluyuz. Bu projemizle aynı zamanda; ilçemizde yardıma muhtaç insanların sayısı azalırken, aynı zamanda kamu hizmetinin yerine getirilmesinde büyük katkı sağlıyor. TYÇP Projemiz ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.

Ayrıca görevlerini aksatmadan yapmaları konusunda çalışanlara tavsiyelerde bulunan Kaymakam Ali Sırmalı başarılar diledi.