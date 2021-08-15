Edremit Kitap Fuarı, kültür ve sanatla dolu dolu devam ediyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Edremit Kitap Fuarı yazar, edebiyatçı ve siyasetçilerin katılımıyla devam ediyor. Fuarın 5. gününde sanatçı İlyas Salman, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, yazar İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Öner Yağcı kitapseverlerle buluştu.

4. Edremit Kitap Fuarı 5. günü yoğun ilgi ile başladı. Günün ilk söyleşisinde yüzlerce filmde unutulmaz karakterlere hayat veren duayen oyuncu İlyas Salman, “Sinemada Siyasi Mizah”ın dününü ve bugününü sevenlerine anlattı. Salman hayat hikâyesinden kesitler anlattığı söyleşide şiirleri ve türküleri büyük bir beğeni ile izlendi.

Günün ikinci söyleşisinde ise usta kalem Orhan Kemal'i, oğlu Orhan Kemal Müzesi kurucusu, Araştırmacı- Yazar Işık Öğütçü anlattı. Av. Yiğit Acar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi izleyicilerin beğenisini topladı.

Aşk romanlarıyla kitapseverlerin gönlünde taht kuran Yazar İnci Aral, “Aşk ve Edebiyat”ı anlattı.

Sevilen Yazar Kahraman Tazeoğlu edebiyatta “Şiirden Romana, Denemeden Hikayeye...” olan yolculuğunu Edremit Kitap Fuarı'nda sevenleri ile paylaştı.

4. Edremit Kitap Fuarı 5. gününün son paneli şiir ve müziği buluşturdu. Yazar Öner Yağcı ve Şair Nevzat Çelik'in yaptığı söyleşi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Söyleşinin ardından konuklara fuarın anısına teşekkür plaketleri sunuldu.

Söyleşilerin yanı sıra yazarlar Berdan Ber, Cevat Turan, Esin Ulutaş, Esma Bayraktar, Hakan Ahmet Tunç, Hatice Dökmen, Hatice Şirin Uyanık, Haydar Şahin, İlyas Salman, İnci Aral, Işık Öğütçü, Mesut Şenol, Murat Bulut, Nevzat Çelik, Prof. Niyazi Kahveci, Ozan Uslu, Öner Yağcı, Ömer Güngör, Porf. Ahmet Övgün Ercan, Dr. Ercan Yüksel, Recep Şahbaz, Şener Altun, Ünal Özmen, Yılmaz Nas, Zeynep Özügenç kitaplarını imzaladı.