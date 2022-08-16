Edremit Kitap Fuarı'nda 3'üncü gün de geride kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük ilgi gören 5. Edremit Kitap Fuarı'nın üçüncü günü sona erdi. Fuarın üçüncü gününde Edremit'te tarım ve zeytincilik konuşuldu, Şükrü Tunar ve Neşet Ertaş anıldı. Nasuh Mahruki, İnci Aral, Elfin Tataroğlu, Sinan Yağmur söyleşilerinden sonra Erdal Şahin muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

5. Edremit Kitap Fuarı'nın 3. günü “Edremit'te Tarım ve Zeytincilik” adlı panelle başladı. Zeytin ve Zeytinyağı Üreticisi Mehmet Semerci, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve Turizmci, Yazar, İş İnsanı Mehmet Öngen; Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Tuba Öncül Abacıgil moderatörlüğünde bölge için önemli bir yere sahip olan zeytin ve zeytinyağının dününü, bugününü ve yarınını konuşularak Edremit'in tarımsal alandaki son durumu değerlendirildi. Panelin ardından konuklara plaketlerini Eski Devlet Bakanı, Demokratik Sol Parti (DSP) Eski Genel Başkanı Zeki Sezer takdim etti.

Dağcı kimliğinin yanı sıra yazdığı kişisel gelişim kitaplarıyla da yazar kimliğini öne çıkaran Nasuh Mahruki, kendi başarı öyküsünü 5. Edremit Kitap Fuarı katılımcıları için anlattı. “Ben 20'li yaşlarımda bu yollara girdiğimde önümde hiç örnek, yol göstericim olmadı. İşte bu yüzden ben yaşam yolculuğumu anlatarak herkesin kendi potansiyelini bularak, kendi Everest'ine tırmanmasını sağlamak için bir örnek, yol gösterici olmak istiyorum” diyen Mahruki, herkesin önce kendi içine dönmesi, kendini tanıması ve kendi yolunu çizmesi gerektiğini, ancak bu şekilde herkesin kendi Everest'ine tırmanabileceğini belirtti. “Herkes kendi hayatını bir sanat eseri gibi işlemeli, bunun için de önce kendi içine dönmelidir. Hayatta gerçek başarı, insanın kendine koyduğu hedeflere ulaşabilmesidir” dedi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Mahruki'ye plaketini fuarın katılımcılarından genç bir kitapsever takdim etti.

“Müzik ruhun gıdası değil, mayasıdır. Müzik, daldaki zeytinin resitalidir. Müziğe ket vurulmaz” diyen Sina Yağmur, şiirler ve türküler eşliğinde, aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümünde büyük usta Neşet Ertaş'ı anlattı. Sinan Yağmur'a nefesli çalgıda Özgür Doğan ve bağlama solistleri Ersan Erdoğan ile Özgür Mezgil eşlik etti. Ardından iki değerli kadın yazar İnci Aral ve Elfin Tataroğlu, okurlarıyla buluştu.

Birsen Temir Saraç moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Yazar İnci Aral ve Yazar Elfin Tataroğlu, Edebiyat ve Kadın'ı konuştu. Tataroğlu, “Aydınlanma, kuşaktan kuşağa aktarılan bir meşaledir. Bu meşalenin sönmesine asla izin vermeyeceğiz. Aydınlanma yolunda hayatlarıyla bedel ödeyen ama asla vazgeçmeyen tüm aydınlarımıza Edremit'ten selam olsun” dedi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, söyleşinin ardından konuklara plaketlerini takdim etti.

5. Edremit Kitap Fuarı'nın 3. günü Müzisyen ve Yönetmen Erdal Şahin'in dinleyenlere huzur veren “Aydınlık Kapıları: Şeyh Bedrettin, Nazım Hikmet” başlıklı dinletisi ile son buldu. Dinletinin ardından Şahin'e plaketi, Başkan Arslan'ın sahneye davet ettiği babası Erdoğan Şahin tarafından verildi.