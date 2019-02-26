Edremit Kızılay'dan Başkan Kamil Saka'ya ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılay Derneği Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve yönetim kurulu üyeleri Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı ziyaret etti.

Türk Kızılay Derneği Edremit Şubesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulda göreve gelen Başkan Himmet Bora ve yönetim kurulu üyeleri Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı ziyaret etti. Tanışma ziyareti olarak gerçekleşen görüşmede Kızılay Şube Başkanı Bora, yönetim kurulu üyelerini tanıtarak Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'da ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, yeni yönetime başarılar diledi.