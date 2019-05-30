Edremit Körfezi için güç birliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen "Edremit Körfezi Turizm Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, güç birliği yaparak bölgeyi ve Balıkesir'i turizmde hak ettiği seviyeye getireceklerini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında; "Edremit Körfezi Turizm Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda doğası, kıyıları, termal ve sağlık turizmi ile ön plana çıkan Balıkesir'de yaz sezonu öncesinde turizmin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Turizmin gelişmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini ve bu konuya önem verdiklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "El birliğiyle bu bölgede gerçek bir şehircilik anlayışını yaşatmamız ve turizmde ayrıntılara dikkat ederek öne çıkmamız gerekiyor. Ulaşımıyla, lezzet duraklarıyla, çeşitli aktivite imkanlarıyla insanların 12 ay boyunca buraya gelmesi için gereken imkanları oluşturmamız, altyapıyı hazırlamamız lazım" açıklamasında bulundu.

Turizm noktasında daha özenli olunması gerektiğini kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, "İyi şehir yönetiminde insanlar aslında o şehri yaşar. İnsanımız günlük hayat içerisinde bir sorun yaşamıyor ise o şehir iyi yönetiliyordur. Birlikte, el ele verecek şehircilik alanında yapmamız gerekenleri, önceliklerimizi belirleyecek, planlamamızı birlikte yapacağız" dedi.

Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, belediye temsilcileri, sektör yetkilileri ile turizm işletmecileri katıldı.