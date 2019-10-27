Edremit Körfezi turizmin en prestijli organizasyonuna ev sahipliği yapacak

Ulusal (UTK21) ve 5. Uluslararası Turizm Kongresine ev sahipliği yapacak. Edremit Körfezinde gerçekleştirilecek 21. Ulusal (UTK21) ve 5. Uluslararası Turizm Kongresinin organizasyon başkanlığı, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'a verildi.

Kongrenin ev sahipliği belgesi, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir tarafından Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'a verildi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 500'e yakın akademisyen ve sektör temsilcisinin katıldığı tören Eskişehir Anemon Otelde yapıldı. Kongrenin yürütme kurulu başkanlıklarını Prof. Dr. M.Oğuzhan İlban ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt üstlenirken, düzenleme kurulu başkanlığını ise Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yusuf Aymankuy yapacak. Kongreye yoğun bir katılım beklediklerini anlatan Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, “ 21. Ulusal Turizm Kongresi ve 5. Uluslararası Turizm Kongresi Danışma Kurulu Dönem Başkanı ise Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Batman olarak belirlendi. Ulusal Turizm Kongreleri, ilk kez düzenlendiği 1990 yılından itibaren ülkemizde turizm alanında düzenlenen en büyük bilimsel etkinliktir. Aradan geçen yıllar içinde Ulusal Turizm Kongreleri turizm akademisyenlerinin, uygulamacıların ve karar alıcıların bir araya gelerek ülke turizmine ilişkin önemli sorunları ve çözümlerini tartıştığı önemli bir mecra haline gelmiştir. Geçen süre içerisinde edinilen tecrübeler, Ulusal Turizm Kongrelerinin geleneklerini koruması, bununla birlikte değişen Dünya gündemine ayak uydurmak için turizme ilişkin küresel sorunların tartışılmasına imkân tanıyacak. Böylece, kendisine uluslararası bir nitelik katarak genişlemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Edremit Körfezinde düzenlenecek olan 21. Ulusal Turizm Kongresi ve 5. Uluslararası Turizm Kongresi için kongre ana teması olarak “İç Turizm” seçilmiştir. Kongrenin , yöre tanıtımına büyük katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.