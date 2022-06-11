Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini ve Edremit zeytinyağı Olivia İstanbul - Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde tanıtıldı

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret tescilleri alınan “Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ve Edremit Zeytinyağı'nın ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımının yapılması ve markalaşma sürecine katkı sağlanması için İstanbul'da düzenlenen Olivia İstanbul-Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde Edremit Ticaret Odası üyelerinin de katılımı ile yerini aldı.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe yer alan ve söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerin, ürünleri ile birlikte yer aldığı fuarda üyelerin fuarı ziyaret eden alıcılar ile buluşması sağlandı.

26-29 Mayıs tarihlerinde de İzmir Olivtech 10. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nda 8 ülkeden 60 alıcı ile buluşan Edremit Ticaret Odası zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren üyeler uluslararası nitelikteki fuarlarda ürünlerini pazarlama olanağı buluyorlar. Olivia İstanbul - Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi' de bu dahilinde sektör üyelerine ürün tanıtımları ve pazarlama fırsatı sağladı.

Olivia İstanbul - Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi aynı zamanda zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarının da ele alındığı toplantı ve söyleşilerin yapılmasına olanak sağladı.

Olivia İstanbul - Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde Edremit Ticaret Odası Zeytinyağı Tadım Paneli eğitmeni Dr. Dilşen Oktay Ertem söyleşide yer aldı. Ertem; coğrafi işaret almanın bir sonuç değil ürünün kalitesinin sürdürülebilirliği ve markalaşma için bir başlangıç olduğunu, bunun için fuar ve tanıtım faaliyetlerinin sürekli yapılmasının yanında üreticilerin de coğrafi işaret dahilinde sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi. Bu denetimlerin yapılması amacı ile zeytinyağı tadım duyusal analiz panellerinin önemine değindi. Duyusal analiz panellerinin, ürünün orijinal olduğunun ve kalite sürekliliğinin delilini oluşturduğunu söyledi. Ertem “Orijine uygunluk ve bunun sürekliliğinin olması müşteride güven duygusu oluşturur ve markalaşmanın en önemli unsuru müşterinin hissettiği güven duygusudur” dedi.