İhlas Haber Ajansı

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Edremit Körfezinde kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası sebebiyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası sebebiyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Çalışmalar Edremit Körfezi açıklarında yoğunlaştırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve jandarma ekipleri 3 gün önce akşam saatlerinde Altınkum sahilinden denize açıldıkları teknenin alabora olması sonrasında kayıp olan Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri'yi (43) arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri, insansız su altı arama kurtarma robotuyla açık denizde arama çalışması yaptı. Karadaki personel ise dürbünlerle denizi gözleyerek kaybolan kişilere ait iz aradı.


Bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri botlarla denize açılarak destek verdi.

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