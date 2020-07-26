Edremit Körfezinde tekne battı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfezi açıklarında tekne battı. Batan teknede bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybederken bir kişi yüzerek karaya çıktı diğerini ise sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü öğle 14:38'da 8 metre boyunda kırmızı-beyaz bir tekne ile Edremit'in Güre Limanı'ndan Burhaniye Ören açıklarına gitmek üzere denize açılan 3 kişiden haber alınamadığı ihbarının alınması üzerine saat 21:15'de bölgede görev yapan 5 sahil güvenlik botu ile kayıp tekne ve kişileri aramak için çalışma başlatıldı.

Kayıp şahıslardan Y.E., 18:00 sularında jandarmayı arayıp Güre SSK Kampı açıklarında teknenin battığını, Osman Sonragelen (62) ve A.S. ile yüzdüklerini, kendisinin 3 saat yüzerek SSK kampı yakınlarında karaya çıktığını ifade etti.

Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri A.S'yi Edremit Körfezi açıklarında fark edip TCSG 905 Botu tarafından sağ olarak kurtarıldı. Bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz halde bulunan Osman Sonragelen tekneye çıkarıldığında hayatını kaybettiği belirlendi. A.S. ve Osman Sonragelen Akçay Limanına getirildi. Savcılık soruşturmasının ardından Osman Sonragelen'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.