Edremit mahalle liginde yarı final yolunda

Balıkesir'in Edremit Belediyesi personelinden oluşan Edremitgücü, Mahalle Ligi Turnuvası'nda yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Mahalle Ligi Turnuvası”nda çeyrek final karşılaşmaları gerçekleşti. Edremit Belediyesi personelinin oluşturduğu Edremitgücü daha önce deplasmanda aldığı 6-3 mağlubiyetin ardından kendi evinde Dursunbey Belediyespor'u 11-1 sonuçla farklı yendi. Edremitgücü iddiasını sürdürerek yarı finale yükselmek için çeyrek finalde karşılaşacağı yeni rakibini bekliyor. Edremit ekibi yeniden galip gelmesi halinde yarı finale yükselecek.