Edremit MYO'dan nitelikli mesleki istihdam projesi

Raif Sakin Kaymakam Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Edremit'te mesleki eğitim kalitesinin arttırılması, iş dünyası ile üniversite arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öcelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Bu kapsamda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öncülüğünde, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Raif Sakin Koordinatörlüğünde hazırlanan “Nitelikli Ara Eleman Bizden, İstihdam Sizden” başlıklı proje bölgenin destek noktası Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı.

Bu kapsamda proje hazırlayarak Kalkınma Ajansına sunan Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Raif Sakin, Kaymakam Ali Sırmalı' yı makamında ziyaret ederek bu süreçte sunduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Destek alan proje sayesinde Edremit'te nitelikli mesleki ara elemanların istihdamın artacağını ifade eden Kaymakam Ali Sırmalı: “Edremit ilçemiz; denizi, Kazdağları, doğası, termali, tarihi ve kültürel değerleri, zeytini ve zeytinyağıyla önemli bir turizm merkezidir. İlçemiz turizm bölgesi olması sebebiyle aynı zamanda önemli çekim merkezlerden bir tanesidir. İlçemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel potansiyellerle doğru orantılı olarak ilçemizin nüfusu da gün geçtikçe artmaktadır. Nüfus artışıyla paralel olarak ilçemizin öncelikli sektörlerinde nitelikli ara eleman ihtiyacı da gün yüzüne çıkmaktadır. Bu nedenle ilçemizin öncelikli sektörlerinin ara eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi olarak yaptığımız toplantılarda bu ihtiyacın karşılanması için projeler üretilmesi gereği duyulmuştur. Bu doğrultuda Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bizim için büyük bir fırsat olmuştur. Özellikle ilçemizde Yükseköğretimde eğitim-öğretim hizmeti sunan Edremit Meslek Yüksekokulumuzun teori ile birlikte özellikle uygulamada daha kaliteli mesleki eğitim sunabilmesi amacıyla bu proje hazırlanarak sunulmuştur. Projemiz ile; ilçemizde uygulamaya yönelik kaliteli mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önceliğinde, Edremit Meslek Yüksekokulumuzda gerek donanımsal gerekse kaliteli eğitim verilebilmesi, Yüksekolumuzdan mezun olan öğrencilerimizin doğru alanlarda istihdamının sağlanması ve dolayısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman bulunması sorununun ortadan kaldırılmasını hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda yoğun emek ve gayretlerle proje hazırlayıp sunan başta Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürmüz Dr.Raif Sakin'e ve projelerin hazırlanmasında teknik destek sağlayan Proje Koordinasyon Birmimize teşekkürelerimi sunuyorum” dedi.