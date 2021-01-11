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Edremit okullarda İstiklal Marşı okundu

Millî Eğitim Bakanlığının çağrısıyla uzun bir süreden sonra okullarda bayrak töreni yapıldı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salgın okul hayatımızda da çok şey değiştirdi, okul bahçelerimizdeki bayrak törenlerimizi özledik. Az sonra, saat 10.00'da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz." diyerek eğitim camiasını tek yürek olarak İstiklal Marşı'nı söylemeye davet etti.


Bu kapsamda bugün saat 10.00'da tüm Türkiye'de olduğu gibi Edremit'te de tüm okullarda bayrak göndere çekildi. Okullardaki bayrak törenine Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, okul yöneticileri ve görevli personeller katılırken öğretmenler, öğrenciler ve veliler de evlerinden, balkonlarından TRT EBA kanallarındaki İstiklal Marşı törenine eşlik ettiler.

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