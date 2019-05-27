Edremit OSB'de ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca 19 sicil numarası ile tescil edilerek tüzel kişilik kazanan Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen ve hızla yol kat edilen proje kapsamında OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yönetimindeki ilk toplantı kaymakamlık makamında gerçekleşti.

Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker katılırken ayrıca; Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Zir. Yük. Müh. Bülent Coşar, Zir. Müh. Muzafer Kaşıkçı, Edremit Belediyesi Şehir Plancısı Devrim Kaypak ve Proje Danışmanı Jeoloji Mühendisi Fatih Üçgün katıldı.

Toplantıda; Edremit TDİOSB'nin gündemi değerlendirildi.

Kısa süre önce tüzel kişiliğe kavuşan Edremit TDİOSB'nin; altyapı, üstyapı, planlama süreçleri, imar, parselizasyon, yatırım programına alınması, kredilendirilmesi gibi hususlar değerlendirildi.

Bölge ekonomisine katkısı büyük olacak olan Edremit TDİOSB (süs bitkileri-seracılık) çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kaymakam Ali Sırmalı; “Ülkemizdeki diğer bölgelere örnek olacak şekilde, modern seralarla donatılmış bir Süs Bitkileri-Seracılık OSB bölgesi kurma çalışmalarına başlıyoruz. Süs Bitkileri-Seracılık Organize Sanayi Bölgesi kurulduğunda, süs bitkileri üreticilerine ve müteşebbislere, özellikle de bölgemiz halkına büyük ekonomik getiri ve istihdam sağlayacaktır” dedi.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğinin ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Ali Sırmalı; “Bugün ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli gördüğümüz Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek önemli kararlar aldık. İlçemize büyük bir katma değer sağlayacağına inanarak hayata geçirdiğimiz projemiz çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. Kısa süre önce kuruluş protokolü onaylanan, resmi sicil numarası alarak tüzel kişilik kazanan Edremit TDİOSB yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bundan sonraki süreçte yapılacakları istişare ettik.

Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde arazinin satın alınması, altyapı-üstyapı projelerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemelerimizi tamamlayacağız. Hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçmektir.” dedi.