Edremit Ovası'nda korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit Ovası'nda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında ekiplere zor anlar yaşatırken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 16:00 sıralarında Ülkü Yolu üzerinde bulunan sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, orman ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ekipler zor anlar yaşadı. Bölgeye dozerler getirildi. Yangın alınan tedbirlerle hayvan damları ve evlerinde bulunduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alınması, bölgede yaşayan üreticiyi sevindirdi. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, göçmen kuşlarında uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu bazılarının ise kurtarıldığı görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.