Edremit, Özel Olimpiyatlara ev sahipliği yaptı

Türkiye Özel Sporcular Eğitim Derneği (TÖSSED) işbirliğiyle düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin 40. Yıl etkinliklerinin 15. durağı Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye genelinde 15 Şehir, 25 Etkinlik sloganı ile gerçekleştirilen etkinliklerin 15. durağı Güre Atatürk Spor Salonu'nda 44 özel sporcu, 20 partner, 8 antrenör ve 2 hakemin katılımı gerçekleştirildi.

Özel Sporcular Oyunlarında antrenörler, öğretmenler ve gönüllülerin yanı sıra Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor kulübü altyapı sporcuları da partner olarak yer aldı.

Özel sporcuların partner sporcularla bir araya geldiği özel olimpiyatlarda mücadele gün boyu sürdü.

Etkinlik sonunda sporculara ödülleri Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Özel Olimpiyatlar Etkinlikler Koordinatörü Ali Üredi, Spor Direktörü Kerem İlgün, Edremit Sorumlusu Hikmet Ercan, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Dokur tarafından verildi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, özel sporcuları antrenman, müsabaka ve sosyal etkinliklerde bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, özel çocukların toplumla ilişkilerini güçlendirmek ve başarılarına daha fazla şahit olabilmek amacıyla bu oyunların önem taşıdığını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.