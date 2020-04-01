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Edremit Polisi ‘Evde Kal' klibi hazırladı

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık bir çalışma ile korona virüsü ile ilgili hazırladığı ‘Evde Kal Edremit’ klibi sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık bir çalışma ile korona virüsü ile ilgili hazırladığı ‘Evde Kal Edremit' klibi sosyal medya da büyük ilgi gördü.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların evde kal çağrılarına uyulması nedeniyle şehrin hareketliliği de büyük oranda azaldı. Klipte, Edremit Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer ve görevli komiser yardımcısı Emine Yumrukçu'nun organizasyonunda asayiş, motorize, yunus ve çevik kuvvet ekiplerinden 40 kişilik ekiple hazırlandı. Klibin hazırlanmasına tüm personelde katkı sağladı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında halkı evde kalmaya davet eden güvenlik güçlerimiz, evden çıkamayan vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirtti.


Endless Time fon müziği eşliğinde hazırlanan klipte, “Huzur ve güvenliğiniz için sağlığınızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Korona virüs ile mücadelemizde Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralına uyalım. Hijyen kurallarına riayet edelim. Sosyal mesafemizi koruyalım. Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını önemle rica ederiz. Birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberliğimiz ile bugünlerden çok daha hızlı çıkacağız. Kendimizi ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için lütfen evde kalalım. Evde kal Akçay. Evde kal Altınoluk. Evde kal Güre. Evde kal Edremit. Evde kal Balıkesir” mesajı yer aldı.

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