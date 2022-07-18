Edremit sahilleri plaj voleybolu ile renklendi

Balıkesir Edremit Belediyesi'nin destekleri ile her yıl düzenlenen Zeytinli Altınkum Plaj Voleybol Turnuvası Altınkum sahilinde gerçekleştirildi.

Edremit'in Altınkum sahilinde her yıl düzenlenen Zeytinli Altınkum Plaj Voleybol Turnuvası'nda 16 erkek, 8 kadın voleybol takımı mücadele etti. Altınkum sahilinde gerçekleştirilen turnuva yoğun ilgi gördü. Çekişmeli geçen mücadeleler sonunda kadınlarda Kardelen ve Grubu, erkeklerde ise Oğulcan ve Grubu şampiyonluğa ulaştı.

Büyük bir katılımla gerçekleşen turnuvada, hem spor hem de centilmenlik adına güzel sahneler yaşandı. Edremit Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Dokur, dereceye girenleri tebrik ederek tüm yarışmacılara katılımları dolayısıyla teşekkür etti.