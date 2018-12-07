Edremit Standına turizm profesyonellerinden büyük ilgi

İzmir'de düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında yer alan Edremit İlçesinin standına turizm profesyonellerinden büyük ilgi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarına katılan Edremit Belediyesi ve Edremit Ticaret Odasının standı büyük ilgi görüyor. Kazdağları, termal suları, denizi ve eşsiz doğası ile Kuzey Ege'nin önemli turizm değerlerinden olan Edremit özellikle turizm profesyonellerinin yoğun talebi ile karşılaştı. İç turizmin önemli merkezleri arasında yer alan Edremit, büyük şehirlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile yerli acentelerin ilgisini çekiyor. Truzim profesyonelleri ile hazırlanan stantta bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit'te turizm acentelerinin ve özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya turizm acentelerinin ilgi gösterdiğini ifade ederek turizmciler ile bölgedeki sektör temsilcilerini bir araya getirebilmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.