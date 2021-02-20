İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit tarihi evleri gün yüzüne çıkıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tarihi evlerin restorasyonu ile ilgili çalışma tüm hızıyla deva ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi evlerin restorasyonu ile ilgili çalışma tüm hızıyla deva ediyor.


Edremit Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma ile belirlenen bölgede tarihi evler proje kapsamında yenileniyor. Konu hakkında sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal “Edremit Kaymakamlığımızca yürüttüğümüz, tarihi ve kültürel yapısıyla bölgemiz için önemli bir çekim merkezi olacak "Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor" Projemiz hızla devam ediyor.”dedi. Kaymakam Ünsal çalışma ile ilgili fotoğrafları paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.