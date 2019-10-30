Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) OSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla geliştirilen "Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİSOB) projesi kapsamında müteşebbis heyet toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Projenin 1500 kişiye istihdam, 4 milyon adet zeytin fidanı üretimi, 10 milyon adet saksılı fidan üretimi, 50 milyon adet mevsimlik çiçek üretimi ve ilçe ekonomisine en az 120 milyon TL katkı sağlamasını hedeflendiğini belirten Kaymakam Sırmalı; OSB kurulması sürecinin sağlıklı ve planladıkları gibi ilerlediğini belirtti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “İlçemizin lokomotif sektörlerinden olan tarım sektörünün geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve ekonomik olarak insanımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelebilmesi için girişimlerimizle geliştirdiğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİSOB Seracılık-Süs Bitkisi) projemizde önemli bir aşamayı daha geçmiş bulunuyoruz. OSB alanı olarak hazine adına tescil edilen taşınmazların satın alma işlemini tamamladık. Kısa süre zarfına alt yapı ve üst yapıları tamamlayacağımız projemiz kapsamında hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçerek süs bitkisi üretimine geçmektir.

Edremit'in ve insanlarımızın geleceği için son derece önemli olan ve bölgeye çok büyük ekonomik getirisi olacak projemizin bu aşamaya gelmesinde Projemizde müteşebbis olarak yer alan ve projemize destek veren kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TDİSOB müteşebbis heyet toplantısına; Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Belediye Başkan Yrd. Tümdeniz Çelebi, Hasan Güçlü Sakallı, Edremit Tar. Kal. Koop. Başkanı Fahrettin Yıldırım, Edremit Ticaret Odası Temsilcisi Yaşar Demirbağ, Akın Şentürk, Edremit Ticaret Borsası Temsilcisi Özkan Kostak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Murat Tuna, Uğur Güneri, Edremit Ziraat Odası Temsilcisi Ali Murat Temel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Budak, Zir. Müh. Muzaffer Kaşıkçı katıldı.