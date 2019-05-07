Edremit TDİOSB Projesi kuruluş protokolü imzalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla hayata geçirilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması (TDİOSB Süs Bitkileri-Seracılık) projesi çalışmaları hızla devam ediyor.

Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen ve hızla yol kat edilen proje kapsamında OSB kuruluşuna katılan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Kuruluş Protokolü hazırlanarak taraflarca imza altına alındı.

Gerçekleştirilen toplantıda Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğünden Zir. Yük. Müh. Bülent Coşar ve Zir. Müh. Muzaffer Kaşıkçı tarafından OSB kuruluş protokolü sunumu ve bilgilendirmesi yapıldı.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş protokolünde; OSB'nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşların katılma payı oranlarına göre müteşebbis heyet oluşturuldu. Ayrıca OSB organlarında görev alacakların isimler belirlendi.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Ticaret Odası Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım, Yaşar Demirbağ, Akın Şentürk, Murat Tuna, Uğur Güneri, Tümdeniz Çelebi, H.Güçlü Sakallı, Özkan Kostak ve Ali Murat Temel'den oluştu.

TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yönetim kuruluna ise; Ticaret Odasından Ticaret Odası Temsilcisi Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Belediyesinden Edremit Belediyesi Temsilcisi Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ziraat Odasından Ziraat Odası Temsilcisi Oda Başkanı Ali Yılmaz Diker Seçildi. Denetim Kuruluna ise; Edremit Ticaret Odasından Ticaret Odası Temsilcisi Yaşar Demirbağ ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Kooperatif Başkanı Fahrettin Yıldırım seçildi.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması projesi kapsamında hazırlanan kuruluş protokolünü Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile kısa bir sürede tüzel kişilik kazanacak.

Edremit'te önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Bugün ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli gördüğümüz Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş protokolümüz imzalandı. Yapılan oylamalar ile TDİOSB yönetim kurulumuz ve denetim kurulumuzda görev alacak isimler belirlendi. İlçemize büyük bir katma değer sağlayacağına inanarak hayata geçirdiğimiz projemiz çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. Bugün imzalanan kuruluş protokolü ve heyet kararları Ankara Tarım ve Orman Bakanlığına elden götürülerek inşallah 10 gün içerisinde tüzel kişiliğin kurulması sağlanacak.

Edremit'te TDİOSB kurulması ile ilgili sürecin her aşamasını yakından takip eden ve katkı sağlayan Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'ya ve projemizde müteşebbis kurumlar olarak yer alan ve katkı sağlayan; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a, Edremit Belediyesi Başkanı Hasan Selman Aslan'a, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon'a, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer'e Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum.

Projemizin hazırlanmasında, sunulmasında özveriyle çalışan ve projenin bugün ki aşamalara gelmesinde büyük katkılar sunan Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Recep Özbudak'a, Zir. Yük. Müh. Bülent Coşar'a, Zir. Müh. Muzaffer Kaşıkçı'ya, Edremit Kaymakamlığı Proje Birim Sorumlusu Selma Tekçe'e ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Edremit'te kurulacak TDİOSB istihdama ve ekonomiye büyük katkısı sağlayacağı gibi bölgemizin tarımının geliştirilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte OSB kurulacak arazinin satın alınması, alt yapı ve üst yapı projelerinin hazırlanması sağlanacak. Hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçmektir.” dedi.