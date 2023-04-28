Edremit TDİOSB'de parsel tahsisi talep toplamada son hazırlıklar

Balıkesir Edremit'te alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla yürütülen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(TDİOSB Süs Bitkileri-Seracılık) projesinde parsel tahsisi talep toplama için hazırlık toplantıları Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Edremit ilçesi süs bitkileri üretiminde önemli bir merkez haline getirecek, Kazdağlarının eteklerinde kurulan 640 dönümlük TDİOSB alanında süs bitkisi ve çiçek üretimi için yatırımcı talep toplama hazırlıkları Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Projenin kısa sürede hayata geçirilerek ilçede bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; “Sayın Valimiz Hasan Şıldak'ın da destekleriyle önemli aşama kaydettiğimiz Edremit TDİOSB'nin modern ve teknolojik seralarında, katma değeri yüksek süs bitkileri ve çiçek üretimi gerçekleştirerek, ilçemizde süs bitkileri ve çiçek üretimine bağlı sanayinin gelişmesi, tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanmasını hedeflemekteyiz. OSB'de üretim miktarları ve çeşitliliği piyasa koşullarındaki arz-talep esasları doğrultusunda belirlenecek olmakla birlikte, kurulacak seralarımızda yıllık 4 milyon adet dış mekan süs bitkisi, 10 milyon adet saksılı fidan üretimi, 50 milyon adet mevsimlik çiçek üretimi ve 4 milyon adet zeytin fidanı üretilmesi ile ilçe ekonomisine en az 120 milyon TL katkı sağlaması beklenmektedir” dedi.

Edremit TDİOSB'de parselasyon ve altyapı projelerinin tamamlanarak yatırımcı talebi toplama aşamasına gelindiğini belirten Kaymakam Odabaş; “İnşallah bundan sonraki süreçte altyapı yapım işleri aşamalarına geçeceğiz. Projemiz dahilinde hedefimiz; 2024 yılının sonlarında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçerek ilçemizi ulusal ve uluslararası süs bitkisi üretimine merkez haline getirmektir” dedi.