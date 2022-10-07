Edremit Ticaret Odası'nda yeni Başkan Ahmet Çetin

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası başkanlık seçimi, Ticaret Odası Konferans salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sarı, yeşil ve beyaz olmak üzere toplam 3 listenin yarıştığı seçimde, sarı liste ile seçime giden Ahmet Çetin ve ekibi kazandı.

Seçim sonrasında bir açıklama yapan Ahmet Çetin “Bu işe başlarken 12-0 demiştik, 12-0'ı 1 oyla kaybettik. Ben Edremit'te bir güneş doğuyor demiştim. İşte o güneş doğdu. Son derece centilmence bir yarış oldu, rakiplerimize teker teker teşekkür ediyorum. Biz aslında hep beraber kazandık. Bütün ekipler çok iyi çalıştı onları da tebrik ediyorum. Biz bundan sonra onlardan da yararlanacağız. Edremit'in büyüklüğüne ve kalitesine yakıştı, Edremit'e ve Havran'a hayırlı uğurlu olsun. Bizlere destek olan tüm dostlarıma ve üyelerimize çok teşekkür ederim. Güzel bir seçim oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda ekibimizle birlikte yeni dönem çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Meslek komitelerimizle birlikte Edremit ticaretine yeni bir soluk getirmek ve Edremit'i marka şehir yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Eski Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon'a teşekkür eden Çetin “Onun dönemi çok başarılıydı inşallah biz de onun kadar başarılı olabiliriz ve çıtayı daha da yükseltebiliriz. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.