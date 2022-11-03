Edremit Ticaret Odası'ndan Ankara çıkarması

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası yönetim kurulu başkanı Ahmet Çetin, Meclis başkanı Bayram Kayahan, yönetim kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Recep Akgün'den oluşan heyet Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundular.

İlk olarak Anıtkabir'e giden ve mozoleye çiçek bırakan heyet daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız da hazır bulundu.

Heyet Hisarcıklıoğlu'na Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfez Yeşil Çizik Zeytini coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra Nar Kadın ve Güneşin Kadınları Kooperatiflerinin ürünlerinden hediye etti.

Hisarcıklıoğlu heyete yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek “Türkiye'nin en demokratik kurumuyuz. Gücümüzü tavandan değil tabandan alıyoruz. Burada fedakârlık gerektiren işler yapıyoruz. Yetkimizi kanunlardan aldığımız için kanunlar çerçevesinde üyelerimize fayda sağlayacak işler yapacağız. Sizler de Edremit'e katkı yapacak yerdesiniz. Edremit her şeyiyle altın değerinde, coğrafi olarak çok şanslı bir konumdasınız” dedi.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Çetin ise “Edremit'te kendi irademizle hiçbir ayrım yapmadan bu yolculuğa çıktık. Tüm üyelerimizin temsilcisiyiz. Genç ve dinamik bir ekibimiz var, geçmiş dönemin de tecrübelerinden yararlanarak yolumuza devam edeceğiz. Siyasi hiçbir ayrım gözetmeden var olan bölgesel ve sektörel sorunlarımızı gidermek için gece gündüz üyelerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Ahmet Çetin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “2 aylık bir seçim sürecimiz vardı. Edremit'te tabanın da desteklediği genç ve istekli bir kadroyla seçime girdik. Tecrübeli abilerimizle de beraber göreve geldik. Seçim süreci centilmence geçti. Şu anda artık geçmişi bir kenara bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Rakiplerimizle de kucaklaştık. Artık Edremit için çalışma zamanı. Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Sağolsun bizi kabul etti. Çok sıcak ve samimi bir karşılama oldu. Çok güzel önerileri vardı. Teşekkür ediyoruz. Genel Kurul'da başkanımıza başarılar diliyoruz. Kendisi her zaman Edremit'in yanında oldu. Biz de onun yanındayız”

TOBB ziyaretinden sonra Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin'i makamlarında ziyaret eden heyet ardından odanın coğrafi işaret marka patent vekili olan Huriye Özener'i ziyaret ederek Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini coğrafi işaretlerimizin AB başvuru süreçleri hakkında bilgi aldı.