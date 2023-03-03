İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edremit Ticaret Odasından tren kazası için Türkçe ve Yunanca taziye mesajı

Yunanistan’ın Larisa kentinde yaşanan tren kazası için Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası Türkçe ve Yunanca taziye mesajı yayınladı.

Yunanistan'ın Larisa kentinde yaşanan tren kazası için Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Türkçe ve Yunanca taziye mesajı yayınladı.



Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyinde Tempi Bölgesi'nde meydana gelen tren kazası nedeniyle Edremit Ticaret Odası bir taziye mesajı yayınladı. Edremit Ticaret Odasının mesajı Türkçe ve Yunanca olarak hazırlandı. Mesajda “01.03.2023 tarihinde Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyinde Tempi Bölgesi'nde meydana gelen tren kazasından dolayı üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Başın Sağ Olsun Yunanistan...” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.