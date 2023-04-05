Edremit Ticaret Odası'ndan, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'ya ziyaret

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi ve TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ve ETO Dış Ticaret Sorumlusu Tuna Salon, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'yı oda üyesi kobilere vize almada kolaylık sağlanması amacıyla nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Başkonsolos Despoina Balkiza “Ticaret odalarından alınan referans mektuplarının ve belgelerin her zaman değerlendirildiğini ve kredibilite sağladığını” vurguladı.

Kuzey Ege dostluğunun vurgulandığı ziyarette, Edremit ve Midilli'deki sivil toplum örgütlerinin iletişiminin artırılmasına yönelik ortak projeler geliştirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca, Midilli Ticaret Odası ile ilişkiler kurularak karşılıklı ticaretin arttırılmasına yönelik ziyaretlerin planlanması ve gerekli yol haritalarının oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldı.

Ziyaret sonunda ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Başkonsolos Despoina Balkiza'yı Edremit'e davet ederek, kendisine AB tescilli coğrafi işaretli ürünlerinde yer aldığı Edremit Zeytinyağı ile bölgemize ait zeytin, sabundan oluşan hediye setini, A. Ülker Erke'nin Edremit Minyatürü 'nü ve Fatih Ergün TURSAB'ın bastırmış olduğu Kuzey Ege kitabını hediye etti.