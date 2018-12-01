Edremit ve Ayvalık'ta kaza: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Altınoluk Mahallesi Çanakkale karayolu Basın Sitesi önünde meydana geldi. Gülcan Özdemir idaresindeki 19 BP 365 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan sürücü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Ayvalık Sarımsaklı yolu üzerinde meydana geldi. 06 AT 3847 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle takla attı. Kazada araçta bulunan Özcan Berkay Erdemir isimli kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.