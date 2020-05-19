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Edremit ve Havran'da 19 Mayıs motosiklet turu düzenledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü (EKMOK) tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle motosiklet turu düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü (EKMOK) tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle motosiklet turu düzenlendi.


19 Mayıs öncesinde katılımcı listelerinin emniyete verilerek özel izin alındığı konvoyda, sosyal mesafe gereği motosikletlerde birer kişi bulundu. Kulüp üyeleri polis, jandarma ve zabıta eşliğinde Edremit ve Havran ilçeleriyle, Edremit'in Akçay ve Altınoluk mahallelerinde motorlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalarını gerçekleştirdiler. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinde vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından kulüp üyelerini alkışladılar.

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