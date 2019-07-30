Edremit zabıtadan etiket denetimleri

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak ve vatandaşların maddi açıdan herhangi bir haksızlığa uğramasını engellemek için ilçede kurulan pazaryerlerinde etiket kontrolü yaptı.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler kapsamında Güre Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde etiket kontrolü yaptılar. Yapılan denetimlerde pazarın ve tezgâhların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp, satılmadığı denetlenerek, etiket kontrolü yapıldı. Tezgâhlardaki etiketleri dikkatle inceleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarını yazmaları konusunda pazar esnafını uyardı. Belirlenen kriterlere uyan esnaflara teşekkür etti. Ekipler Denetimlerin Edremit'te genelinde kurulan tüm pazaryerlerinde devam edeceğini bildirdiler.