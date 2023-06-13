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Edremit zeytinyağı tadım eğitimi yapıldı

Balıkesir’de Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından düzenlenen ’Zeytinyağı Tadım ve Kalite Eğitimi’ büyük ilgi gördü.

Balıkesir'de Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından düzenlenen 'Zeytinyağı Tadım ve Kalite Eğitimi' büyük ilgi gördü.


ETO Laboratuvarı'nda Zülal Taçar'ın öncülüğünde düzenlenen kaliteli zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı tadımı konusundaki bilgilendirmelerin yapıldığı tadım eğitimine, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık yetkilileri, zeytinyağı üreticileri, zeytinyağı markalarının temsilcileri ve zeytinyağı tadımı konusunda uzmanlaşmak isteyen zeytinyağı gönüllüleri katıldı.


Yörede zeytinciliğin daha üst seviyelere çıkması konusunda büyük gayret gösteren Edremit Ticaret Odası Ahmet Çetin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edildi.

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