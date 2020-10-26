Edremit zeytinyağları Arjantin'den ödül ile döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretilen zeytinyağları Arjantinde düzenlenen Oli Pinus isimli yarışmada altın prestij ödülü almaya layık görüldü.

Ali Baydar ve oğulları İsmail ve Osman Baydar tarafından Edremit ilçesi bölgesinde Kazdağları eteklerinde üretimi yapılan zeytinlerden özel olarak hazırlanan ve üretilen yağlar ile katıldıkları Arjantin'deki yarışmadan altın prestij ödülü ile döndüler.

Üretici Ali Baydar “Edremit bölgesi ve özellikle Kazdağları'nın eteklerindeki bayır bölgelerden elde ettiğimiz zeytinlerden üretilen zeytinyağlarımız artık kıtalar ötesinden büyük bir beğeni alıyor. Edremit bölgesinin zeytinyağları kalitesi ve nefaseti ile sadece Türkiye' de değil dünyada isminden sürekli bahsettiren ürünlerden birisi haline geldi” dedi.

Bu güzel başarıyı tebrik etmek için Baydar ailesini ziyaret eden Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker “Edremit ilçemize bir güzel ödül daha kazandıran Baydar ailesine teşekkür ediyorum. Edremit Bölgesinin, Kazdağları eteklerinde üretilen zeytinler ve bu zeytinlerden elde edilen yağlar nefaseti, kalitesi ve aroması ile dikkatleri çekiyor. Son olarak Arjantin'de düzenlenen yarışmada Baydar ailesi iki marka ile yarışmaya katılmış ve her iki yağları da dereceye girmiştir. Bu Edremit çiftçisi ve Edremit için güzel bir gelişmedir. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.