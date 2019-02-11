Edremit Ziraat Odası'nda 'zeytinin babası' Cahit Çetin, onursal başkan seçildi

Çiftçiler tarafından 'zeytinin babası' olarak anılan Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski Başkanı Cahit Çetin, Edremit Ziraat Odası genel kurulunda onursal başkan olarak seçildi.

Tariş binasında yapılan genel kurula, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Recep Özbudak da katıldı. 35 yıla yakın hayatını zeytine adayan ve kongrede aday olmayan Çetin, 47 delegeden 38 kişinin katılımıyla tek liste ile seçimlerde Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanlığı görevini Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kurucu Başkanı Dr. Mustafa Tan'a devretti.

Zeytine büyük emek veren Çetin, odanın oy birliği alındığı kararla da ‘Onursal Başkan' seçildi. Kongrede yeni başkan seçilen Tan, Çetin'e zeytin fidanı tablosu hediye etti.

1984 yılından bu yana Türk zeytin ve zeytinyağı sektöründe Cahit Çetin ve kendisinin 35 yılına tanık olan iki isim olduklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tan, “Bunun gururunu yaşıyoruz. Kendisi Ziraat Odası'nda görev almamı istedi. Cahit Çetin'den gelen bu teklifi kabul etmemem söz konusu olmazdı. Ülke tarımının ve zeytinciliğinin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.