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Edremit'e değer katacak projeler anlatıldı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) oluşturma çalışmaları için çevrimiçi çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi katıldı.


Marmara Belediyeler Birliği tarafından yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturmak için küresel, bölgesel, yerel fayda üretmek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesiyle iş birliği yapılarak Marmara Bölgesi ölçeğinde ulaşım ve lojistik odaklı bölge çalışmaları, politika önerileri ve eylem planları oluşturulması için çalıştay yapılması kararı alındı. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin kendi projelerini konuşma fırsatı bulacağı bir çalıştay düzenlendi. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi de çalıştaya katılarak Edremit'e değer katacak önemli projelerin sunumunu gerçekleştirdi. Aeneas Kültür Rotası, Cahit İnceoğlu Gençlik ve Kültür Merkezi, Edremit Belediyesi Kreş Projesi, Şehit Hamdibey Meydan Düzenleme Projesi ve Tarımsal Kalkınma Projesi'nin sunumu yapıldı. Yerel yönetimlerin kendi projelerini sunarak etkileşim fırsatı bulacağı çalıştayların devam ettirilmesi kararı alındı.

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