İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'e yeni müftü

Balıkesir’in Edremit ilçe Müftüsü Sait Emin Arvas’ın emekliye ayrılması ile boşalan göreve Aydın’ın Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla atandı.

Balıkesir'in Edremit ilçe Müftüsü Sait Emin Arvas'ın emekliye ayrılması ile boşalan göreve Aydın'ın Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla atandı.


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Yayla, çeşitli yerlerde vaizlik yaptıktan sonra sırasıyla Kars-Iğdır, Kastamonu-Seydiler, Tekirdağ-Saray, Yalova- Çınarcık, İstanbul- Kağıthane ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. Bir sürede Yalova Müftü yardımcılığı görevinde bulunan Yayla, 2012 yılında Aydın'ın Söke ilçesine atanarak bu güne kadar burada da ilçe müftüsü olarak görev yaptı. Yayla'nın evli ve 4 çocuk babası olduğu, Arapça ve İngilizce bildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.