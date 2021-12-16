Edremit'i üzen kaza

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolda gördüğü köpeği seven temizlik işçisi, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Zeytinli Mahallesi'nde bulunan şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, mesaiye çıkmak üzereyken temizlik aracının önünde bulunan köpeği seven temizlik personeli Zeki Kocatürk, aracın ilerlemesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan Kocatürk'ün ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep oldu. Kocatürk'ün Zeytinli'de yarın toprağa verileceği öğrenildi.