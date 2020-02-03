Edremit'in acil toplanma alanları güncellendi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Edremit ilçesinde olası bir doğal afet durumuna karşı acil toplanma ve barınma alanlarını güncelledi.

AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin ve Balıkesir AFAD ekibi, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı ziyaret ederek Edremit'te yaşanabilecek bir doğal afet durumunda vatandaşların ihtiyacı olan acil toplanma ve barınma alanlarıyla ilgili çalışma yaptı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Edremit Belediye Meclis Üyesi Yüksek Mimar Hüseyin Güven, Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü İlhan Yazar ve Edremit İmar Müdürlüğü teknik personelleri de toplantıda hazır bulundu. Edremit'in uydu görüntülerinden toplanma alanlarını inceleyen ekip, ardından yerlerin uygunluğunu belirlemek için alanları tek tek gezerek teknik değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonrası Edremit genelinde güncellenen 111 acil toplanma ve 15 barınma alanlarına; toplanma alanları ve barınma alanlarını gösteren tabelalarının koyulması kararı alındı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, olası bir doğal afet durumunda vatandaşların güvenliğini sağlayabilmek için belediye olarak üstlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini ifade ederek AFAD yetkililerine teşekkür etti. Arslan, “Doğal afetlerin ne zaman yaşanacağını ne yazık ki bilemiyoruz. AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışmayla olası bir afet durumuna karşı ön hazırlığımızı yaptık. Edremit'in acil toplanma ve barınma alanları güncellenmiş şekilde hazır. Tabelalarımızı koyduktan sonra vatandaşlarımızla da bu alanları paylaşacağız” şeklinde konuştu. AFAD İl Müdürü Bayram Şahin de AFAD Balıkesir İl Müdürlüğü olarak tüm ilçeleri gezerek olası bir afet durumuna hazır olmak için belediyelerle iş birliği içinde tespitlerde bulunduklarını belirtti. Şahin, “Edremit'in acil toplanma ve barınma alanları belediyemizle yaptığımız iş birliği sonucunda güncelledik. Başkanımız Selman Hasan Arslan'a ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.