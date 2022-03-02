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Edremit'in atalık tohumları İzmir'de ilgi gördü

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmir Can Yücel Tohum Merkezi’nde Edremit’in atalık tohumlarını tanıttı.

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmir Can Yücel Tohum Merkezi'nde Edremit'in atalık tohumlarını tanıttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel tohum takas şenliğinde vatandaşların ilgi odağı oldu.


Edremit Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Aşık Veysel Yeniden Düzenleme Alanı'nda düzenlenen geleneksel hale getirdiği “Tohum Takas Şenliği”ne katıldı.


Can Yücel Tohum Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kooperatifler, belediyeler ve ürün yetiştiriciliği yapan kişi ve kurumlar katıldı. Can Yücel Tohum Merkezi girişinde yerini alan Edremit standına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Binlerce atalık tohum Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Daha sonra diğer kurumlar arasında yetiştirilmek üzere tohum takası yapıldı.

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