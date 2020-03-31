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Edremit'in gururu oldular

Balıkesir’in Edremit ilçesinden 4 ortaokulun projesi, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması’nda dereceye girdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinden 4 ortaokulun projesi, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması'nda dereceye girdi. Bu okulların Bursa'da düzenlenecek finalde hazırladıkları projelerle Balıkesir'i temsil edeceği açıklandı.


Bu yıl yapılan TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması'nda Edremit 75. Yıl Ortaokulundan 2, Mevlana Ortaokulundan 1, Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'ndan 1 ve Özel ÜSTEK Koleji'nden ise 1 olmak üzere toplamda 5 proje kabul edildi.


Kabul edilen projeler Bursa Bölge Finali'nde Edremit ve Balıkesir'i temsil etme hakkı kazandı.


Edremit İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun, projelerin hazırlanmasına katkı sağlayan okul yöneticilerine, danışman öğretmenlere, öğrenci ve velilerimize teşekkür ettiğini ifade ederek, bu örnek çalışmaların önümüzdeki yıl tüm okullarımızda yaygınlaştırılmasını dilediğini sözlerine ekledi.

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