Edremit'in tarihine sahip çıkıyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından ilçenin geçmişinde önemli yerleri bulunan tarihi yapılar yeniden halka kazandırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın göreve gelmesinden sonra ilçenin geçmişinde önemli bir yeri bulunan tarihi yapılar yeniden hayat bulmaya başladı. Kaderine terk edilen ve metruk bir şekilde duran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeyi ziyaretinde kaldığı konak başta olmak üzere Hacı kabakçı Konağı, şair-yazar Sabahattin Ali'nin yaşadığı ev, Akpınar Evi, ve Çevre yolu kenarında ki eski zeytinyağı fabrikasının yeniden hayata kazandırılması çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Nisan 1934'te ilçeye ikinci kez gelişinde konakladığı tarihi binanın Atatürk Kültür Merkezi'ne dönüştürülmesi için yapılan restorasyonda inşaat çalışmaları tamamlanırken iç düzenlemeleri devam ediyor. Hükümet Konağı arkasında ki Akpınar Evinde ise Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin ile aslına uygun bir şekilde restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Mülkiyeti Edremit Belediyesi'ne kazandırılan Hacı kabakçı Konağı, Sebahattin Ali Evinde ise restorasyon için hazırlıklar sürüyor.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “ilçenin tarihine sahip çıkmanın en önemli görevlerinden birisi olduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğine yön veremezler” anlayışı ile ilçemizin tarihi yapılarını yeniden halkımıza kazandırmak için çalışıyoruz. İlçemizin merkezinde yıllarca metruk bir şekilde duran Ulu Önderimiz Atatürk'ün Edremit'i ziyaretine kaldığı konağın tadilatını tamamladık. İç düzenlemelerini yapıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi olarak halkımızın hizmetine açacağız. Bunun yanında Akpınar Evi olarak bilinen tarihi yapıda çalışmalarımız devam ediyor. Sabahattin Ali Evi, Hacı Kabakçı Konağı, eski zeytinyağı fabrikası gibi yapıları da yeniden Edremitlilerin ve tüm halkımızın hizmetine açacağız” dedi.