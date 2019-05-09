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Edremitli bu projeyi sevdi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından ‘Başkan Mahallenizde’ sloganı ile başlatılan projeyi vatandaş sevdi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından ‘Başkan Mahallenizde' sloganı ile başlatılan projeyi vatandaş sevdi.


Belediye Başkanı Hasan Arslan proje kapsamında, sahil kesiminde bulunan Altınoluk, Zeytinli ve Güre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.


Arslan'la konuşma imkanı bulan mahalle sakinleri, sorun ve isteklerini direk anlatma imkanı buldular. Projenin, muhtarlıklarda halka bir araya gelmesi ile sürdürülmesi hedefleniyor.

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