Edremitli gençler Teknofest'te birinci oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi 75. Yıl Ortaokulu “Madencilikte İş Güvenliğini Sağlayan ve Meslek Hastalıklarını Önleyici Üç Modüllü Robotik Sistem Projesi” ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması/Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi'nde Teknofest'te birincilik elde etti.

Yarışmaya “Kod Vadisi Takımı” olarak katılan 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri Hikmet Efe Canikli ve Ceylin Gezer, danışman öğretmenleri Mehmet Horozoğlu ile birlikte hazırladıkları projeleriyle 39 bin 684 takımın katıldığı yarışmada birinci oldu.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek: “Geçen yıl katıldığımız Teknofest Festivalinde Edremit Anadolu Lisemiz yedinci olmuştu. Bu yıl 75. Yıl Ortaokulumuz elde ettiği bu birincilik ile çıtayı çok daha yükseklere çıkardı. Öğrencilerimiz ve öğretmenimiz ile gurur duyuyoruz. Bu tip başarılar bizlere harcadığımız mesainin, çabalarımızın ne denli kıymetli olduğunu gösteriyor. Asrı yakalayan, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedefleyen ülkümüzü bu başarılar ile gerçekleştirebiliriz. Bunun için bıkmadan, usanmadan çalışmak zorundayız. Emeklerimizin bu şekilde taçlandırılması bizler için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Bu başarıya imza atan öğrencilerimiz Hikmet Efe Canikli ve Ceylin Gezer'i, projenin danışman öğretmeni olan Mehmet Horozoğlu'nu, 75. Yıl Ortaokulu müdürü Muharrem Yenigün'ü ve öğrencilerimizin gelişiminde katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Projenin ülkemize hayır getirmesini, bu başarı geleneğinin ilçemizde artarak devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim.” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.