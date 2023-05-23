Edremitli karateciler göz doldurdu

Balıkesir Karate Turnuvası ve Karate Anadolu Yıldızları il seçmelerinde Edremit' li gençler yıldız gibi parladı

19 Mayıs Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir ili Karate Turnuvası tamamlandı. Çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada gençler madalya alabilmek için kata ve kumute adı verilen iki kategoride ter döktüler. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Tesislerinde yapılan turnuvada 2017 doğumlu minik sporcular ise gelecek için ümit verdiler.

Edremit ve Edremit Spor Akademi (ESA) adına yarışan 24 sporcu toplamda 39 madalya almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Kata dalında yarışan Edremit' li 24 sporcu 7 Altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalya, kumite dalında mücadele eden 18 sporcu ise 9 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya alarak Balıkesir' in en başarılı spor kulüplerinden biri oldular.

Turnuva içinde yapılan Karate Anadolu Yıldızları il seçmelerinde Ada Yılar, Ediz Kasap, Eren Cura ve Kaan Ozan Edremit ve Edremit Spor Akademi (ESA) adına yarışıp ve kategorilerinde il birincisi olarak gurup müsabakalarında Balıkesir ilini temsil etmeye hak kazanarak gurur kaynağı oldular.