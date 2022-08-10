Edremitli öğrenciler TEKNOFEST 2022 finalistleri arasında yerlerini aldı

İda Storm takımının Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Seyhun Durmuş, ekibin kavramsal tasarım ve detaylı video tasarım aşamalarını başarıyla geçmesini, yüksekokul bünyesinde kurulan İHA atölyesi ile öğrencilerin özverili çalışmasının ilk meyveleri olarak değerlendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Erdem Uysal ve Fahrettin Gökmen'in destekleriyle kurulan İHA atölyesinde üretilen ve test uçuşları yapılan hava aracı; otonom uçuş özelliğine sahip, kararlı uçuşu, hızlı manevra yeteneği, hedef algılama ve hedefe isabet gibi görevleri başarıyla yerine getirebilmekte. Takım kaptanlığını Meriç Turhan'ın yaptığı ekibin üyeleri Sinan Yiğit, Servet Sekmen, Günnur Sarımehmet, Zühre Kardelen Kalyoncu, Burak Gökmen, Mustafa Akan, Mehmet Berkay Dal, Melike Altıntaş, Melis Burcu Dilek, Aslı Kurt, Şafak Külleci ve Tuğçe Demirtaş'tan oluşuyor.

9-14 Ağustos'ta Afyon'da düzenlenecek 2022 Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışmasında Balıkesir ilini temsilen yarışacak tek ekip olma gururunu yaşayan İda Storm'un çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.