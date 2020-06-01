Edremitli Öğrenciler TÜBİTAK İHA Yarışmasında Balıkesir'i Temsil Edecek

Edremit ilçesinde, Bu yıl TÜBİTAK tarafından 16-20 Eylül de Gaziantep'de ilki düzenlenecek olan Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi Yarışmasında Edremit Anadolu Lisesi, Balıkesir'i temsil edecek yarışmaya katılmayı hak eden 289 lise arasında yer alan Edremit Anadolu Lisesi, "Göktürk Kanatları" İHA projesi ile Balıkesir'i Teknofest'te temsil edecek.

Bu başarının ilçe için önemli bir kazanım olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, "Projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.TÜBİTAK projelerinde ilçemizin göstermiş olduğu başarıların artarak devamını diliyorum. 2020 Teknofest'te Edremit'i ve Balıkesir'imizi temsil edecek olan Edremit Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimiz 16-20 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan yarışmaya Sabit Kanat kategorisinde katılıyorlar. Yarışma kapsamında, TUBİTAK Teknofest İHA Projesinde 4 bin lira katılım desteği almaya hak kazandılar. 5 öğrencimiz hazırladıkları projeye Göktürk Kanatları adını verdiler. Okul Müdür Vekili Ümit Aliplik'e, projede öğrencilerimizi koordine eden öğretmenlerimiz Mehmet Keskin ve Tolga Arslan'a, projeyi hazırlayan öğrencilerimiz Mehmet Yüksel, Meltem Kuzey, Hüseyin Barış Özçelik, Tahir Çebi ve Melih Kaan İnceçayır'a teşekkür ediyor, Türkiye finallerinde kendilerine başarılar diliyorum." dedi.