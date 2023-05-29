Edremitli roman kadınlar SODAM'da meslek öğreniyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı İbrahimce Mahallesi özelinde Roman vatandaşların entegrasyonuna yönelik projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Eski Halk Eğitim Merkezinde hayata geçirilen (SODAM) Sosyal Dayanışma Merkezinde Roman kadınlara yönelik sunulan meslek edindirme kursları ile kadınlar çeşitli meslek gruplarında eğitilerek, meslek sahibi olmalarının önü açılıyor. 2023 yılı ocak ayı içerisinde faaliyete geçirilen SODAM Merkezinde bugüne kadar 30 kursiyer meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Merkezde yeni faaliyete giren aşçılık atölyesinde alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerde Roman kadınları ilk mutfak dersini alarak ilk menüsünü hazırladı. Roman kadınlarının ilk mutfak dersinde hazırladığı menüde; mercimek çorbası, hasanpaşa köftesi, pilav ve aypare tatlısı yer aldı.

Merkezde, aşçılık atölyesi, tekstil atölyesi, müzik atölyesi ve el sanatları atölyelerinin yanında Roman genç erkek, kadınların sosyal gelişimi, entegrasyonu ve istihdamına yönelik kurslar; okuma-yazma, hijyen eğitimi, bağımlılıkla mücadele eğitimleri, aile eğitimleri, yaşlı bakım hizmetleri, konut ve işyeri temizliği, ilkyardım eğitimleri, iletişim becerileri gibi bütün kurslar yıl boyu ücretsiz olarak sunulmaktadır.