Edremitspor'da Ali Çelik dönemi

Balıkesir'in Edremitspor Kulüp başkanının vefatı dolayısıyla olağanüstü şekilde toplanan kurulda Ali Çelik oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

28 Haziran 2019 tarihinden bu yana Edremitspor Kulüp Başkanı olarak görev yapan Hasan Peker'in geçtiğimiz hafta vefatı dolayısıyla Edremitspor Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Divan Başkanlığını Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın gerçekleştirdiği toplantıya CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin, Fikret Şahin, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, İyi Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgaz, Edremitspor Kulübü ve Edrolu taraftarlar da katıldı. Edremit Belediye Meclis Salonu'nda açık oylamayla yapılan seçimde Kulüp Başkanı oy birliğiyle Ali Çelik seçildi.