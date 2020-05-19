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Edremit'te 19 Mayıs çelenk sunma töreniyle kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs önlemleri kapsamında az katılımlı bir çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs önlemleri kapsamında az katılımlı bir çelenk sunma töreniyle kutlandı.


Koronavirüs ile mücadele kapsamında Balıkesir'in Edremit İlçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Şehit Hamdi Bey Meyda'nında saat 10.00'da düzenlenen çelenk sunma töreniyle sade bir şekilde kutlandı. Törende ilk olarak Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çelengi Müdür Fethi Bilge ve gençler tarafından Atatürk Anıtına sunuldu. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada görevleri gereği sokaklarda bulunan resmi ve özel araçlarda bulunanlar da araçlarından inerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik ettiler.


Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19 Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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