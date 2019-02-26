Edremit'te 20 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı

Türkiye genelinde yeniden başlatılan sokak bekçileri uygulaması kapsamında eğitimlerini tamamlayan 20 bekçi Balıkesir'in Edremit ilçesinde göreve başladı. İlk görevlerine başlayan Bekçilere görevlerinde başarılar dileyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı bekçilerin emniyet kuvvetlerine güç katacağını belirtti.

Türkiye'de kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yeniden başlatılan sokak bekçiliği uygulaması kapsamında birçok il ve ilçede bekçiler göreve başlayarak gece saatlerinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlıyor. Eğitimlerini tamamlayan 20 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen sokak ve mevkilerde gece saatlerinde görev yapacak bekçiler vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit kaymakamı Ali Sırmalı; “Kısa süre önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlanan, mahalle ve çarşı bekçilerimiz 25.02.2019 tarihi itibariyle ilçemizde görev yapmaya başladı. Bekçilerin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Bundan sonra polis teşkilatımızla birlikte görev yapacak bekçilerimiz ilçemizin güvenlik ve huzuruna katkıda bulunacak. Bekçilik mesleğine başlayan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.